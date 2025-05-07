Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы

«Дорогие друзья, дорогие ветераны! Сегодня, в этом году, у нас две, наверное, главные даты за ближайшие десятилетия — это, конечно, юбилей Победы и 90 лет московскому метро. Даты, на мой взгляд, для каждого москвича, для гостя столицы — это вещи, которые каждый человек понимает. Особенно это, конечно, связано с Победой и, конечно, … без Московского метрополитена никогда бы наша столица так не развивалась», — сказал Ликсутов.