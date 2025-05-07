Ликсутов поздравил ветеранов и сотрудников московского метро с Днем Победы

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поздравил ветеранов, тружеников тыла и сотрудников столичного метро с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
«Дорогие друзья, дорогие ветераны! Сегодня, в этом году, у нас две, наверное, главные даты за ближайшие десятилетия — это, конечно, юбилей Победы и 90 лет московскому метро. Даты, на мой взгляд, для каждого москвича, для гостя столицы — это вещи, которые каждый человек понимает. Особенно это, конечно, связано с Победой и, конечно, … без Московского метрополитена никогда бы наша столица так не развивалась», — сказал Ликсутов.
Он подчеркнул, что столичное метро, несмотря ни на Великую Отечественную войну, ни на пандемию и другие вызовы времени, практически никогда не останавливало свою работу.
«Хочу поздравить вас и с 80-летием Победы, и с нашим общим праздником — 90 лет Московскому метрополитену. Большое вам спасибо за труд, за ваши часы, дни, годы, которые вы посвятили Московскому метрополитену и работе на благо Москвы. Большое вам всем спасибо и пламенный вам привет от мэра города, от правительства Москвы и, конечно, от меня лично», — добавил Ликсутов.
В свою очередь начальник Московского метрополитена Виктор Козловский добавил, что сегодня в столице проживают два участника Великой Отечественной войны, 10 узников концлагерей и 26 тружеников тыла — работников столичной подземки. Он пожелал им крепкого здоровья, подчеркнув, что память об их подвигах не должна быть забыта.
В ходе мероприятия академический хор Московского метрополитена исполнил гимн Российской Федерации, а также знаменитые песни, посвященные Дню Победы. В завершение митинга его участники возложили цветы к обелиску воинам-метрополитеновцам, погибшим в боях за Родину.