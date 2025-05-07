Александр Иншаков о кинопарке «Москино»: Я не просто восхищен, я очарован

— Сбылась мечта киношников. То, что я увидел, впечатляет, это здорово. Я понимаю, что еще впереди много работы, доработок, достроек. Совмещение разных профессий и прочее, но то, что я увидел, на самом деле производит впечатление. И в таких условиях представителю нашей профессии работать намного интереснее, значительно проще и безопаснее. Я сразу вспомнил наш замечательный фильм «Человек с бульвара Капуцинов». Тогда для съемок мы построили в Феодосии американский городок, и я сказал, что надо бы его оставить, чтобы люди могли приходить и проводить там свободное время, отдыхать, фотографироваться. Представляете, если бы там остались таверна, гостиница и еще что-то, там можно было бы посидеть и вспомнить сцены, которые там были сняты. Сейчас я вижу, что это в полной мере реализовано на натурной площадке кинопарка «Москино» «Ковбойский городок», тут даже песок, как на Диком Западе.