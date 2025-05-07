В Госдуме предложили новую меру для расчета единого пособия

«Ко мне поступают обращения граждан по следующему вопросу. Родителям детей с инвалидностью приходится принимать участие в своеобразной двойной бухгалтерии: с одной стороны, они получают пенсию на ребёнка как признание особых нужд, с другой — сталкиваются с тем, что при установлении единого пособия в доход семьи учитываются все пенсии, в том числе и пенсии по инвалидности, если получателями являются дети (выплаты родителям детей с инвалидностью или инвалидов с детства 1 группы не включаются)», — сообщил парламентарий.