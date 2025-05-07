«Гнойный абсцесс»: почему нельзя удалять клеща самостоятельно

— Если резко выдернуть клеща из-под кожи, это может повредить его тельце. Головка останется под кожей, и тогда есть вероятность развития гнойного абсцесса. Сильно давить на клеща тоже опасно, потому что можно случайно его раздавить. Тогда это затруднит лабораторные исследования, — сообщила специалист.