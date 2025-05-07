«Гнойный абсцесс»: почему нельзя удалять клеща самостоятельно

В сезон активности клещей многие пытаются справиться с их укусами самостоятельно, используя примитивные народные методы: смазывают место укуса маслом или вытягивают клеща. Однако такие способы удаления могут быть опасны для здоровья. Как не стоит удалять клещей, «Вечерняя Москва» выясняла с инфекционистом Еленой Мескиной.
Что категорически запрещено.
По ее словам, принято считать, что если смазать находящегося под кожей клеща какими-либо веществами (маслом, кремами, лосьонами), то он сам может открепиться из-за нехватки воздуха.
— Но так делать категорически запрещено, потому что из-за отсутствия кислорода кровососущий начинает активнее выбрасывать под кожу слюну. А она может быть инфицированной, и тогда риски заразиться различными инфекциями повышаются, — сказала Мескина.
Также нельзя резко тянуть клеща руками или сильно давить на него во время извлечения, предупредила врач.
— Если резко выдернуть клеща из-под кожи, это может повредить его тельце. Головка останется под кожей, и тогда есть вероятность развития гнойного абсцесса. Сильно давить на клеща тоже опасно, потому что можно случайно его раздавить. Тогда это затруднит лабораторные исследования, — сообщила специалист.
Если же клещ удален правильно, результат исследования будет в разы точнее, и тогда будет ясно, необходимо ли человеку последующее лечение, отметила Мескина.
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Как удалить клеща в домашних условиях.
В домашних условиях инфекционист рекомендовала удалять паразитов с помощью специального приспособления, которое можно приобрести в аптеке:
— Трубку с изогнутым наконечником подводят к тельцу клеща и проворачивают по часовой стрелке, подтягивают перпендикулярно коже. Тогда клещ легко вытягивается наружу без повреждений.
Но если такого приспособления под рукой нет, вытащить клеща можно с помощью нитки по той же схеме:
— Однако нужно быть осторожными, чтобы не разорвать клеща на части. Затем его необходимо отнести в лабораторию для проверки на все возможные инфекции — болезнь Лайма или клещевой энцефалит.
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