Николай Басков не может покинуть самолет в Пулково более 6 часов

«Мы более 5 часов сидим на полосе Пулково в неизвестности, ждем чего-то. В самолете нет еды, воды нет даже в туалетах, нечем дышать. У экипажа 4 часа как закончился рабочий день. Службы аэропорта непонятно чем занимаются. На борту с нами пожилая женщина 85 лет, дети. Даже воды не могут подвезти на борт. Это просто уму непостижимо», — рассказали пассажиры «Осторожно, новости».