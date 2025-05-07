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В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета

Глава Чувашии Николаев: 9 мая возможны ограничения мобильного интернета.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Чувашии в День Победы из-за мер безопасности, заявил глава региона Олег Николаев.

«Девятого мая будут вводиться ограничения на проезд транспорта, также возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Прошу с понимаем отнестись к принимаемым мерам», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения связаны с «комплексом мер по обеспечению безопасности подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

Ранее власти соседней Мордовии предупредили, что в республике возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).