В Чувашии в День Победы могут ограничить работу мобильного интернета

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Чувашии в День Победы из-за мер безопасности, заявил глава региона Олег Николаев.
«Девятого мая будут вводиться ограничения на проезд транспорта, также возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Прошу с понимаем отнестись к принимаемым мерам», — написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ограничения связаны с «комплексом мер по обеспечению безопасности подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».
Ранее власти соседней Мордовии предупредили, что в республике возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета).