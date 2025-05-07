Две трети выбросов парниковых газов связаны с 10% самых богатых людей на Земле

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Исследователи из Европы и Австралии выяснили, что на долю 10% самых зажиточных людей на Земле приходится примерно 60% от общего объема парниковых газов, выброшенных человечеством с 1990 года. Это говорит о том, что подушевой уровень выбросов для этой категории населения примерно в семь раз выше, чем у среднего человека на Земле, что необходимо учитывать при проработке мер по сдерживанию глобального потепления, сообщила пресс-служба Международного института прикладного системного анализа (IIASA).
«Если бы каждый человек на Земле выбрасывал столько же парниковых газов, как 50% самых бедных людей на планете, то тогда климат планеты изменился бы минимальным образом по сравнению с 1990 годом. Это не просто абстрактный научный вопрос — нам необходимо учитывать существование данного дисбаланса в выбросах при подготовке мер по борьбе с глобальным потеплением», — пояснил руководитель научной группы в IIASA (Австрия) Карл Шлойсснер, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечают ученые, за последние годы климатологи обнаружили множество свидетельств того, что глобальное потепление и связанные с ним экстремальные погодные явления, такие как необычно мощные волны жары, пожары и наводнения, очень неравномерным образом затрагивают разные регионы Земли. Как правило, от них непропорционально сильно страдают самые неблагополучные и бедные страны планеты, не обладающие ресурсами для заблаговременного принятия мер, нацеленных на защиту от этих катаклизмов.
Европейские и австралийские климатологи заинтересовались обратной стороной этого вопроса — тем, насколько отличается «вклад» представителей самых богатых и бедных стран и отдельных индивидов в глобальное потепление и экстремальные климатические события. Для получения подобных сведений ученые объединили несколько климатических и экономических моделей в рамках симулятора климата Земли, который позволил им сопоставить уровень выбросов и доходов.
Проведенные учеными расчеты показали, что на долю 10% самых материально успешных людей на Земле приходится примерно две трети от общего объема антропогенных выбросов СО2 с 1990 года, в результате чего они внесли непропорционально большой вклад и в изменение климата, и в учащение экстремальных погодных явлений. Например, выбросы 10% самых богатых жителей США и Китая привели к двукратному или трехкратному учащению наводнений и засух в самых уязвимых для этого регионах планеты.
Аналогичным образом выбросы 1% самых богатых людей на Земле примерно в 26 раз сильнее влияли на вероятность развития мощнейших волн жары, а также в 17 раз сильнее способствовали развитию засух в Амазонии, чем в среднем каждый житель планеты. Как считают ученые, этот непропорциональный характер выбросов следует учитывать при разработке мер, нацеленных на борьбу с глобальным потеплением и его последствиями.