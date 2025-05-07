Две трети выбросов парниковых газов связаны с 10% самых богатых людей на Земле

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Исследователи из Европы и Австралии выяснили, что на долю 10% самых зажиточных людей на Земле приходится примерно 60% от общего объема парниковых газов, выброшенных человечеством с 1990 года. Это говорит о том, что подушевой уровень выбросов для этой категории населения примерно в семь раз выше, чем у среднего человека на Земле, что необходимо учитывать при проработке мер по сдерживанию глобального потепления, сообщила пресс-служба Международного института прикладного системного анализа (IIASA).