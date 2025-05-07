Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин

«Перелом этого страшного тренда, этой инерции, которую наше общество, наша страна, наша держава, политика, экономика набрали за предшествующие десятилетия — это по историческим масштабам практически непреодолимое состояние. А Путин сумел его преодолеть: 25 лет до Путина Россия распадалась, 25 лет вместе с Путиным Россия восстанавливается, возрождается и заходит на новый исторический виток», — сказал философ.