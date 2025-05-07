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Россия с Путиным заходит на новый исторический виток, заявил Дугин

Философ Дугин: Россия с Путиным заходит на новый исторический виток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия с президентом Владимиром Путиным заходит на новый исторический виток, страна с ним уже 25 лет восстанавливается и возрождается, сказал РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года.

По словам Дугина, российский лидер 25 лет назад, после того как был избран президентом, переломил очень долговременный исторический тренд в истории страны. Последние десятилетия прошлого века Россия «двигалась по наклонной», общество не развивалось. Он отметил, что РФ к концу 90-х годов могла распасться на множество зависимых от Запада «марионеточных» государств.

«Перелом этого страшного тренда, этой инерции, которую наше общество, наша страна, наша держава, политика, экономика набрали за предшествующие десятилетия — это по историческим масштабам практически непреодолимое состояние. А Путин сумел его преодолеть: 25 лет до Путина Россия распадалась, 25 лет вместе с Путиным Россия восстанавливается, возрождается и заходит на новый исторический виток», — сказал философ.

Дугин назвал эти четверть века со дня первой инаугурации Путина эпохой большого русского перелома.