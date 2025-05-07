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В Новосибирске начали высаживать цветы ко Дню Победы

На городских площадках появятся бархатцы и пеларгонии в цветах георгиевской ленты.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске стартовало праздничное озеленение. Первая партия рассады уже прибыла в город, и за два дня сотрудники «Горзеленхоза» высадят около пяти тысяч бархатцев и пеларгоний на главных площадках празднования 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Первые 500 растений уже украсили Монумент Славы. Цветочные композиции также появятся в Театральном сквере, сквере Сибиряков-Гвардейцев, на бульваре Победы, у стелы «Звезда» и других памятных местах. Бархатцы и пеларгонии выбраны не случайно — они хорошо переносят прохладную погоду, а их окраска напоминает цвета георгиевской ленты, ставшей символом мужества и памяти.

Следующий этап озеленения начнется с 22 мая. Тогда планируют высадить вторую партию рассады — 68 видов цветов: портулак, ирезину, бальзамины, вербену, георгины, катарантусы, веничные кохии и цинерарии. Работы завершат ко Дню города, чтобы и летние праздники проходили на фоне ярких клумб.