В Новосибирске начали высаживать цветы ко Дню Победы

Первые 500 растений уже украсили Монумент Славы. Цветочные композиции также появятся в Театральном сквере, сквере Сибиряков-Гвардейцев, на бульваре Победы, у стелы «Звезда» и других памятных местах. Бархатцы и пеларгонии выбраны не случайно — они хорошо переносят прохладную погоду, а их окраска напоминает цвета георгиевской ленты, ставшей символом мужества и памяти.