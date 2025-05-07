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Все поезда РЖД дадут «Гудок Победы» 9 мая

Все поезда и электрички РЖД 9 мая в полдень одновременно дадут «Гудок Победы».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички на сети РЖД 9 мая в полдень одновременно дадут сигнал — это будет традиционный «Гудок Победы», сообщили РИА Новости в компании.

Эта традиция существует у РЖД не первый год.

«Ровно в 12:00 по местному времени пассажирские, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны», — рассказали в РЖД.

Такая традиция на железной дороге появилась в 1945 году.

«Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны “Поезда Победы”, — добавили в РЖД.