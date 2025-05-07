Минэкологии Казахстана признало невозможность высадить 2 млрд деревьев за пять лет

«Главой государства дано поручение на территории лесного фонда создать лесные культуры древесно-кустарниковых пород в количестве 2 млрд штук до 2025 года. В 2021—2024 годы всего по республике посажено 1,15 млрд деревьев», — говорится в сообщении Минэкологии.