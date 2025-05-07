Минэкологии Казахстана признало невозможность высадить 2 млрд деревьев за пять лет

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Минэкологии признало, что посадить 2 млрд деревьев за пять лет, как поручил в 2021 году президент Касым-Жомарт Токаев, невозможно.
2 млрд деревьев за пять лет: финансирования может не хватить — премьер.
Программу по высадке деревьев и кустарников в лесном фонде Казахстана продлили до 2027 года, констатировали в ведомстве.
«Главой государства дано поручение на территории лесного фонда создать лесные культуры древесно-кустарниковых пород в количестве 2 млрд штук до 2025 года. В 2021—2024 годы всего по республике посажено 1,15 млрд деревьев», — говорится в сообщении Минэкологии.
Планы по воспроизводству лесов изменили и переутвердили, добавили в ведомстве.
«При воспроизводстве лесов на территории государственного лесного используются 1- и 2-летние стандартные сеянцы», — отмечается в сообщении.
Высота сеянца зависит от породы: у лиственных деревьев она обычно составляет 10−30 см, у хвойных — 15−50 см.
Сеянцы, добавили в Минэкологии, широко применяют в лесовосстановлении и на больших площадях, где важна массовая посадка и низкая стоимость материала.
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По республике действуют 251 лесной питомник на площади 3178 га, в которых выращивается более 280 млн однолетних и двухлетних сеянцев.
Такое количество питомников нужно, потому что лесное законодательство запрещает использование не районированного посадочного материала в гослесфонде, напомнили в Минэкологии.