Кроссворд на 8 мая 2025

8 мая отмечаем международный день Красного Креста и Красного Полумесяца — символа милосердия и сострадания. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить о роли данной организации в оказании помощи нуждающимся, а также проверить свои знания об основных принципах гуманизма.