Ответы на кроссворд от 8 мая 2025: интересные факты про день Красного Креста и Красного Полумесяца

2. Дюнан

После посещения поля битвы при Сольферино в 1859 году, швейцарский предприниматель Анри Дюнан был поражен масштабами нехватки медикаментов и персонала для оказания помощи раненым. В 1862 году он опубликовал книгу «Воспоминание о битве Сольферино», в которой описал пережитые ужасы войны. Опыт, полученный Дюнаном, лег в основу двух предложений: создать постоянно действующее агентство для оказания гуманитарной помощи во время войны и принять соглашение о нейтралитете этого агентства, чтобы обеспечить доступ к зонам боевых действий. Эти предложения привели к созданию Красного Креста в Женеве и к подписанию Женевской конвенции 1864 года, первого международного соглашения о защите больных и раненых солдат на поле боя. День рождения Дюнана, 8 мая, отмечается как Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.