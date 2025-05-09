Ответы на кроссворд от 8 мая 2025: интересные факты про день Красного Креста и Красного Полумесяца

По горизонтали:
1. Крест
Первая эмблема Международного комитета Красного Креста, красный крест на белом фоне, была создана как инверсия швейцарского флага и не имела религиозного подтекста. С 1906 года красный крест также являлся зарегистрированной торговой маркой Johnson & Johnson, которая начала использовать его с 1887 года. В 1905 году Конгресс США запретил использование символа красного креста всем организациям, кроме Красного Креста, сделав исключение для J&J, из-за более ранней регистрации.
2. Премия
Жан Анри Дюнан — человек, чья инициатива привела к созданию Международного комитета Красного Креста, ставшего всемирно известной гуманитарной организацией. Его заслуги в продвижении гуманистических идей были отмечены в 1901 году, когда он совместно с Фредериком Пасси стал первым обладателем Нобелевской премии мира.
3. Конвенция
22 августа 1864 года была утверждена первая Женевская конвенция, официально называвшаяся «Об улучшении участи больных и раненых воюющих армий на поле боя». Подписи под документом поставили представители 12 государств: Бадена, Бельгии, Дании, Франции, Гессена, Италии, Нидерландов, Португалии, Пруссии, Швейцарии, Испании и Вюртемберга. Десять статей конвенции закрепили первые обязательные правила, гарантировавшие нейтралитет и защиту раненым солдатам, медицинскому персоналу и гуманитарным организациям во время военных конфликтов. Конвенция также определила два условия для признания национальных обществ Международным комитетом: признание национального общества правительством страны и членство этого правительства в Женевской конвенции.
4. Солдат
Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, руководствуясь принципом оказания помощи всем раненым солдатам на поле боя независимо от их принадлежности, стремится предотвращать и облегчать страдания людей при любых обстоятельствах, как на международном, так и на национальном уровне. Защита жизни и здоровья, а также обеспечение уважения к человеческой личности являются основными задачами Движения. Оно способствует установлению взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и прочного мира между народами. Для сохранения всеобщего доверия, Движение сохраняет нейтралитет в вооруженных конфликтах и не вмешивается в споры, имеющие политический, расовый, религиозный или идеологический характер.
По вертикали:
1. Критика
Деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) во время Второй мировой войны продолжает вызывать острую критику. Подтверждающие это документы и свидетельства очевидцев легли в основу фильма Кристин Рюттен «Красный Крест во времена Третьего рейха». Особое осуждение вызывают факты, свидетельствующие о том, что МККК первым узнал о планах нацистов по уничтожению евреев, но долгое время хранил молчание. Также критикуется проявление симпатий к Гитлеру со стороны некоторых сотрудников и руководства, деловые связи президента МККК Макса Хюбера с нацистской Германией, визит вице-президента Карла Буркхарда в Германию по приглашению Гитлера и его «очарование» поездкой.
2. Дюнан
После посещения поля битвы при Сольферино в 1859 году, швейцарский предприниматель Анри Дюнан был поражен масштабами нехватки медикаментов и персонала для оказания помощи раненым. В 1862 году он опубликовал книгу «Воспоминание о битве Сольферино», в которой описал пережитые ужасы войны. Опыт, полученный Дюнаном, лег в основу двух предложений: создать постоянно действующее агентство для оказания гуманитарной помощи во время войны и принять соглашение о нейтралитете этого агентства, чтобы обеспечить доступ к зонам боевых действий. Эти предложения привели к созданию Красного Креста в Женеве и к подписанию Женевской конвенции 1864 года, первого международного соглашения о защите больных и раненых солдат на поле боя. День рождения Дюнана, 8 мая, отмечается как Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.
3. Женева
Женева является не только местом расположения отделения ООН, но и ключевым центром для деятельности многочисленных международных организаций. В городе находятся штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Всемирной торговой организации, Международного Красного Креста и других.
4. Медицина
Красный крест, являясь защитной эмблемой и зарегистрированным знаком Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, охраняется международным законодательством, которое запрещает ег.
о использование другими организациями. Женевская конвенция 1949 года закрепила правовой статус Международного комитета Красного Креста, что обеспечивает всемирную защиту знаков Красного Креста и Красного Полумесяца. Однако в Советском Союзе, а затем и в странах СНГ, красный крест стал ассоциироваться с любой медицинской деятельностью, что является не совсем корректным использованием символа, поскольку он изначально предназначен для применения в военное время.
5. Пять
В Женеве 9 февраля 1863 года Анри Дюнан инициировал создание «Комитета пяти», призванного реализовать идею гуманитарной помощи раненым в бою. Помимо самого Дюнана, в комитет вошли Гюстав Муанье (юрист и председатель Женевского общества публичного благосостояния), Луи Аппиа (врач с опытом работы в полевых условиях), Теодор Монуар (коллега Аппиа из Женевской комиссии гигиены и здравоохранения) и Гийом-Анри Дюфур (влиятельный генерал швейцарской армии). Изначально комитет, являвшийся частью Женевского общества публичного благосостояния, должен был изучить возможности реализации предложений Дюнана и организовать международную конференцию. Восемь дней спустя комитет был переименован в «Международный комитет помощи раненым».
Интересные факты о Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца:
- Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов стала причиной отказа Османской империи от использования эмблемы красного креста. Из-за исторических ассоциаций с крестоносцами, предпочтение было отдано красному полумесяцу. Официальное признание красного полумесяца в качестве второй защитной эмблемы произошло в 1929 году, благодаря Женевской конвенции. В то время как многие мусульманские страны используют эту эмблему, существуют и исключения. Так, в Индонезии, национальное общество продолжает использовать красный крест, аргументируя это религиозной нейтральностью, которой придерживается и сама страна.
- Начало истории Российского Красного Креста связано с Крестовоздвиженской общиной сестер милосердия, основанной великой княгиней Еленой Павловной 17 ноября 1854 года. Впоследствии, 15 мая 1867 года, император Александр II утвердил устав организации под названием «Российское общество попечения о раненых и больных воинах», созданной в Санкт-Петербурге. Организация получила широкую известность как «Российский Красный Крест» с 1879 года.
- Нансеновский паспорт — международный документ, выдававшийся Лигой Наций с 1922 по 1938 год для удостоверения личности беженцев без гражданства. Инициатором создания паспорта стал Фритьоф Нансен, комиссар Лиги Наций по делам беженцев. Первоначально паспорт предназначался для русских эмигрантов, позднее —для других лиц, не имевших возможности получить национальный паспорт. Документ позволял обладателям перемещаться по странам-участницам конференции, созванной в Женеве, без ограничений, обычно применяемых к лицам без гражданства. Всего было выдано около 450 000 нансеновских паспортов, в том числе около 320 000 — армянам, спасавшимся от геноцида 1915 года. К 1942 году паспорт признавали правительства 52 стран. Для получения нансеновского паспорта требовалось подтверждение личности и статуса эмигранта. Нансеновский паспорт стал предшественником Проездного документа беженца, закреплённого Конвенцией ООН 1951 года. Усилия Фритьофа Нансена в области помощи беженцам были отмечены Нобелевской премией мира в 1922 году, а Международный Офис Нансена по делам беженцев получил ту же премию в 1938 году за распространение этого документа.
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