Митинг к 80-летию Победы прошел у Вечного огня МГУ

«Мы собрались отметить наш праздник, 80-летие Победы. Мы собрались, чтобы сказать спасибо всем, кто обеспечил эту победу, и тем, кто воевал, тем, кто погиб во имя нашей победы, и тем, кто продолжил дело фронтовиков, удерживая, восстанавливая Московский университет после войны», — заявил в ходе митинга ректор МГУ академик Виктор Садовничий.