Парад Победы в Москве на Красной площади. Прямая трансляция

В этом году на главной площади страны представлены как классические образцы военной техники, так и новейшие модели. Анонсировалось, что россиянам продемонстрируют бронеавтомобили «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М», системы противовоздушной обороны С-400, стратегические ракетные комплексы «Ярс», а также колесные бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Кроме того, ожидается, что зрители увидят новую технику, успешно применяемую в зоне специальной военной операции.