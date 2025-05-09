Парад Победы в Москве на Красной площади. Прямая трансляция

В торжественном мероприятии задействованы пешие расчеты, военная техника и авиация. В праздничном шествии принимают участие представители всех видов войск ВС РФ и силовых ведомств, курсанты военных училищ, а также участники СВО, Герои России. Кроме того, по Красной площади пройдут победители всероссийского конкурса «Послы Победы».
В этом году на главной площади страны представлены как классические образцы военной техники, так и новейшие модели. Анонсировалось, что россиянам продемонстрируют бронеавтомобили «Тигр-М», ракетные комплексы «Искандер-М», системы противовоздушной обороны С-400, стратегические ракетные комплексы «Ярс», а также колесные бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Кроме того, ожидается, что зрители увидят новую технику, успешно применяемую в зоне специальной военной операции.
Предварительно, общее количество участников может превысить 10 тысяч человек. Ранее сообщалось, что праздничное событие в честь юбилея Победы посетят лидеры 29 стран.