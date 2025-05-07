Песков назвал, до какого числа продлятся ограничения мобильного интернета

«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. Мы все с вами, как жители города, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне… На протяжении всех дней, до 10 числа включительно, наверное, нужно быть готовым к временным ограничениям работы мобильного интернета», — заявил Песков во время конференц-колла, передаёт Ura.ru.