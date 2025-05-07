Песков назвал, до какого числа продлятся ограничения мобильного интернета

По словам пресс-секретаря президента РФ, ограничения, связанные с работой мобильного интернета, вызваны необходимостью обеспечения безопасности на время празднования Дня Победы. Они могут продолжаться до 10 мая включительно.
«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. Мы все с вами, как жители города, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне… На протяжении всех дней, до 10 числа включительно, наверное, нужно быть готовым к временным ограничениям работы мобильного интернета», — заявил Песков во время конференц-колла, передаёт Ura.ru.
Тем временем, жители Москвы сообщают о перебоях в работе мобильной связи, многие банкоматы перестали принимать банковские карты, а ряд сервисов предупредили о возможных проблемах с оплатой.
Аналогичные ограничения вводятся и в других регионах страны. Главная причина — обеспечение мер безопасности.