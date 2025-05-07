Первый фиджитал-центр откроется в Новосибирске в 2025 году

Для приобретения и монтажа комплекта оборудования и создания умной спортивной площадки из средств федерального бюджета выделено порядка 82 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Спортивный центр откроется в конце текущего года в Калининском районе Новосибирска. Он будет представлять собой модульное здание площадью более 1 тыс кв м.