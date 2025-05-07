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Первый фиджитал-центр откроется в Новосибирске в 2025 году

В Новосибирске к концу 2025 года откроется первый спортивный фиджитал-центр, который объединит в себе место для соревнований в физическом и спортивном форматах.

Фиджитал это концепция, объединяющая физический и цифровой миры с целью создания интегрированного пользовательского опыта. Сюда относятся фиджитал- футбол и баскетбол, теннис, гонки и прочее. Как правило, соревнования сначала проходят в рамках компьютерной игры, а затем на настоящем поле.

Фиджитал-спорт активно развивается по всему миру. В России он официально был признан в 2023 году.

Для приобретения и монтажа комплекта оборудования и создания умной спортивной площадки из средств федерального бюджета выделено порядка 82 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Спортивный центр откроется в конце текущего года в Калининском районе Новосибирска. Он будет представлять собой модульное здание площадью более 1 тыс кв м.