Объявлены время и место шествия «Бессмертного полка» 9 мая

9 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоится традиционное шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященное Дню Победы. Акция начнется в 14:00 и пройдет по центральным улицам города. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.