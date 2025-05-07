Объявлены время и место шествия «Бессмертного полка» 9 мая

Маршрут начинается от площади Александра Невского, где в 11:00 откроется сбор участников. Колонна, несущая портреты ветеранов, двинется по Невскому проспекту и завершится на Дворцовой площади, где состоится торжественная церемония.
На время шествия будет организовано усиленное движение полиции для обеспечения порядка и безопасности участников акции. Вход на мероприятие открыт для всех желающих.
Для обеспечения порядка и безопасности на месте будут работать металлодетекторы. Пройти к месту сбора можно через четыре точки досмотра:
площадь Александра Невского, улица Александра Невского, Тележная улица, Исполкомская улица.