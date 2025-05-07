Нижегородцам не станут ограничивать доступ в интернет в День Победы

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве цифрового развития и связи Нижегородской области. По данным ведомства, информация о возможных изменениях в режиме работы связи 9 мая не поступала. В настоящее время интернет и мобильная связь на территории региона функционируют в штатном режиме. В министерстве подчеркнули, что отключать или ограничивать доступ к сетям в праздничные дни не планируется.
Ранее жители Москвы начали получать уведомления от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о возможных сбоях в работе интернета с 7 по 9 мая. Там предупредили, что отключения будут носить «точечный» характер. Москвичам рекомендовали заранее подключиться к Wi-Fi или использовать проводной интернет. Меры связаны с обеспечением безопасности в ходе мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.