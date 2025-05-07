На Алтае пройдет с шествие «Бессмертного полка» в День Победы

«В этом году Республика Алтай впервые после трёхлетнего перерыва проводит шествие “Бессмертного полка” в традиционном очном формате. Главный парад пройдёт в Горно-Алтайске на мемориальном комплексе “Парк Победы”, после чего состоится церемония возложения цветов к Вечному огню», — сказал он.