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Рейсы «Победы» из Москвы в Нальчик и обратно отменены

Намеченные на среду рейсы «Победы» из Москвы в Нальчик и обратно отменены.

НАЛЬЧИК, 7 мая — РИА Новости. Намеченные на среду рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Нальчик и обратно отменены, сообщил аэропорт «Нальчик».

«Рейсы DP 6907, DP 6908 Москва (Шереметьево) — Нальчик, Нальчик — Москва (Шереметьево) отменены по решению авиакомпании “Победа”, — говорится в сообщении.

Также, по данным онлайн-табло аэропорта «Магас», отменен рейс «Победы» из Москвы в Магас, который должен был прибыть в столицу Ингушетии в 10.40 мск в среду.

Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков.