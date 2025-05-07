Рейсы «Победы» из Москвы в Нальчик и обратно отменены

НАЛЬЧИК, 7 мая — РИА Новости. Намеченные на среду рейсы авиакомпании «Победа» из Москвы в Нальчик и обратно отменены, сообщил аэропорт «Нальчик».
«Рейсы DP 6907, DP 6908 Москва (Шереметьево) — Нальчик, Нальчик — Москва (Шереметьево) отменены по решению авиакомпании “Победа”, — говорится в сообщении.
Также, по данным онлайн-табло аэропорта «Магас», отменен рейс «Победы» из Москвы в Магас, который должен был прибыть в столицу Ингушетии в 10.40 мск в среду.
Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков.