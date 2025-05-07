Разработана цифровая методика прогнозирования прочности инновационных покрытий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Ученый Южного федерального университета разработал новую компьютерную методику, позволяющую с высокой точностью прогнозировать механические свойства современных защитных покрытий. Разработка основана на методах молекулярной динамики и успешно применена для анализа углеродных покрытий на никелевой подложке, сообщает пресс-служба вуза.