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Разработана цифровая методика прогнозирования прочности инновационных покрытий

По данным пресс-службы Южного федерального университета, разработка основывается на методах молекулярной динамики.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. /ТАСС/. Ученый Южного федерального университета разработал новую компьютерную методику, позволяющую с высокой точностью прогнозировать механические свойства современных защитных покрытий. Разработка основана на методах молекулярной динамики и успешно применена для анализа углеродных покрытий на никелевой подложке, сообщает пресс-служба вуза.