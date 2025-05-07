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Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова

Москалькова: сегодня фашизм проявляется в пытках над российскими пленными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Фашизм сейчас проявляется в пытках над российскими военнопленными, в том числе имитации расстрелов, содержание в клетках, лишение еды, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Разве сегодня мы не видим фашизм, читая письма родных и близких, слушая наших ребят, вернувшихся из плена, которых сажали на электрический стул, которых выгоняли на имитированный расстрел. Наших срочников-мальчишек, который взяли в плен из-под Курска, сажали в клетки и не давали еды. Разве это сегодня не нацизм?», — сказала она в ходе открытия экспозиции с фотографиями и историями родных и близких сотрудников аппарата уполномоченного, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Музее Победы.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что весь советский народ в годы Великой Отечественной войны добивался разгрома фашизма.

«Жаль граждан Украины, которых загоняют сегодня в отряды, почитающие нацистов, бандеровцев. В общении с ними видно, как они переживают эти события, потому что душой вся Россия была за освобождение Советского Союза от фашистов», — добавила она.