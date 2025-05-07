Фашизм проявляется в пытках над российскими пленными, заявила Москалькова

«Разве сегодня мы не видим фашизм, читая письма родных и близких, слушая наших ребят, вернувшихся из плена, которых сажали на электрический стул, которых выгоняли на имитированный расстрел. Наших срочников-мальчишек, который взяли в плен из-под Курска, сажали в клетки и не давали еды. Разве это сегодня не нацизм?», — сказала она в ходе открытия экспозиции с фотографиями и историями родных и близких сотрудников аппарата уполномоченного, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Музее Победы.