Операторы связи, банки и такси предупредили москвичей об ограничениях интернета

«Могут быть ограничения в работе, это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета. По понятным причинам. Нужно с пониманием к этому относиться. Мы все с вами, москвичи, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник победы был отмечен на должном уровне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «учитывать опасное соседство, которое мы имеем».