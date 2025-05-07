Опасный морс в бочках: в Ташкенте снова поймали продавца с опасным напитком

Vaib.uz (Узбекистан. 7 мая). Несмотря на постоянные предупреждения санитарных служб, жители Ташкента продолжают покупать морс из огромных железных бочек, которые в жаркое время года появляются почти на каждом углу. Но мало кто задумывается, в каких условиях готовится этот напиток, и насколько он может быть опасен для здоровья.