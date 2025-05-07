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Опасный морс в бочках: в Ташкенте снова поймали продавца с опасным напитком

Vaib.uz (Узбекистан. 7 мая). Несмотря на постоянные предупреждения санитарных служб, жители Ташкента продолжают покупать морс из огромных железных бочек, которые в жаркое время года появляются почти на каждом углу. Но мало кто задумывается, в каких условиях готовится этот напиток, и насколько он может быть опасен для здоровья.

Источник: Vaib.Uz

Вспомните случай, когда одна из продавщиц мыла использованные пластиковые стаканчики в грязной мутной жидкости прямо в баке, а потом снова пускала их в оборот, хотя это должны быть одноразовые изделия. Сколько человек могло подцепить кишечную палочку или стафилококк после такого «обслуживания» — остаётся только гадать.

Сегодня санитарная служба поймала очередного нелегального продавца морса в Янгихаётском районе. Он реализовывал напиток, приготовленный в неизвестных условиях, без каких-либо документов и разрешений.

В ходе проверки было установлено: торговля велась в неразрешённом месте, напиток был приготовлен в нарушение санитарных норм, отсутствовала информация о безопасности продукта, а у продавца не было никаких сертификатов и лицензий. В общем, целый букет нарушений.

Опасный морс был уничтожен, с продавцом провели беседу. Но — и это вызывает вопросы — никакого штрафа не последовало. Почему? Ждём, пока кто-нибудь серьёзно отравится?

В СЭС в очередной раз напомнили: уличные напитки, приготовленные в сомнительных условиях, — это прямая угроза здоровью. Через них можно легко подхватить кишечные инфекции, вирусы, а также получить серьёзное пищевое отравление.

Рекомендация одна — покупайте морс и другие напитки только в официальных точках, где товары сертифицированы и проверены, а не в бочках сомнительного происхождения.

Ваше здоровье — в ваших руках. И в выборе, что вы пьёте.