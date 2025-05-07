Воронежские власти предупредили об ограничении мобильного интернета

В ночь на среду, 7 мая, над четырьмя муниципалитетами Воронежской области сбили семь украинских беспилотников. За сутки до этого над регионом уничтожили 20 БПЛА. Тогда при падении обломков в городе на юге области были повреждены несколько окон в нежилом здании и кровля, хозпостройки двух частных домов и автомобиль «Газель».