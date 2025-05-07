Три часа и больше: в аэропортах Беларуси 7 мая задерживаются рейсы

На несколько часов задерживается рейс в Санкт-Петербург: из Минска он должен был вылететь в 13:15, однако предварительно его перенесли на 17:00. Схожая ситуация из с рейсом из Минска в московский аэропорт «Шереметьево», вылет которого по расписанию должен состояться в 14:40, но его перенесли на 17:30.