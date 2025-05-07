Три часа и больше: в аэропортах Беларуси 7 мая задерживаются рейсы

МИНСК, 7 мая — Sputnik. Вылеты и прилеты самолетов международных направлений задерживаются в аэропортах Беларуси, следует из данных онлайн-табло воздушных гаваней.
На несколько часов задерживается рейс в Санкт-Петербург: из Минска он должен был вылететь в 13:15, однако предварительно его перенесли на 17:00. Схожая ситуация из с рейсом из Минска в московский аэропорт «Шереметьево», вылет которого по расписанию должен состояться в 14:40, но его перенесли на 17:30.
Что касается прилетов самолетов в воздушную гавань Минска, то многие рейсы тоже задерживаются. Так, рейсы из Сочи, Самары, Шарм-Эль-Шейха, Хургады, Ташкента, Тбилиси, Баку, Батуми, Москвы прибыли с опозданием, в некоторых случаях оно составляло до трех часов.
Рейс из Санкт-Петербурга, который должен был приземлиться в Минске в 12:20, ожидается только в 18:00. Рейс из московского аэропорта «Домодедово» прибудет в Минск более чем с двухчасовым опозданием — в 16:20 вместо 13:40.
Кроме того, задерживаются вечерние рейсы из Калининграда, Санкт-Петербурга, Казани, Стамбула и Дохи.
Рейс из Минска в Москву, вылет которого был запланирован на 11:00, и вовсе отменен.
Аналогичная ситуация и в региональных аэропортах Беларуси. Так, задерживается рейс из московского аэропорта «Внуково», который по расписанию должен сегодня приземлиться в Гомеле в 18:20. Но, по данным онлайн-табло, он прилетит только в 20:50.
Задерживается московский рейс в аэропорт Бреста: вместо 15:35 он ожидается в областном центре в 15:55. Также на сегодня запланирован рейс в Брест из аэропорта «Пулково» Санкт-Петербурга, его прилет ожидается в 20:40.