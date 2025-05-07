VK проведет всероссийскую минуту молчания онлайн

9 мая 2025 года празднуется 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате VK подготовил множество онлайн- и офлайн-проектов.
В День Победы пользователи смогут присоединиться к минуте молчания в формате онлайн. В соцсетях появятся мини-приложения, с помощью которых можно остановиться на минуту и в тишине почтить память тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной войне.
Также VK поддерживает акцию «Бессмертный полк». В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники есть специальные мини-приложения, через которые можно подать информацию о героях и своей семьи для онлайн-шествия.
Ко дню Победы VK разместит 25 стел с фотографиями, сделанными в годы Великой Отечественной войны, в 10 городах России. К каждой из конструкций будет прикреплен QR-код, с помощью которого можно сделать черно-белые фото родственников цветными. Сервисом также можно воспользоваться в проекте Облака Mail.
На главной странице VK видео появился специальный раздел «80 лет Победы», в котором собрано 260 видео, посвященных истории Великой Отечественной войны. Также пользователи смогут посмотреть прямые трансляции Парада Победы в Москве 9 мая и шествие «Бессмертного полка».
Помимо прочего, в 2025 году VK впервые запускает акцию «Синий платочек 80». Анна Данилова, президент благотворительного фонда «Русская земля», даст старт онлайн-проекту. Известные люди и популярные авторы поделятся фотографиями своих родственниц, которые жили в военное время. На основе этих материалов VK создаст видеопроекцию в стиле «Синего платочка» и покажет ее на фасадах Большого и Малого театров в Москве с 8 по 11 мая.
В эти же дни в Москве, Смоленске и Великом Новгороде синие платочки будут раздавать всем желающим.
Кроме того, VK предлагает всем желающим познакомиться с познавательным контентом и технологическими открытиями военных лет на просветительском марафоне «Знание. Первые» от общества «Знание». А инсталляция VK Видео, состоящая из трех тысяч живых гвоздик, позволит школьникам поздравить ветеранов и возложить цветы к Вечному огню.
В сервисе VK Шаги запустили проект «Прогулка в прошлое», который поможет пользователям узнать малоизвестные факты о достижениях страны в годы Великой Отечественной войны и стать более активными.
Проект Новости Mail запустил проект «30 дней до Победы. Хроника весны 1945 года», где публикуются статьи из ключевых изданий того времени: «Правды», «Известий», «Комсомольской правды», «Вечерней Москвы», «Московских новостей», ТАСС. А медиапроекты Mail подготовили сборник материалов, посвященных героизму людей на фронте и в тылу, под названием «Подвиг героев — подвиг народа».Там же представлена информация о важнейших битвах и сражениях, а также обзорный материал с наиболее значимыми и полезными онлайн-ресурсами.
На главной странице Дзена появился новостной блок и раздел «80 лет назад», где размещены архивные материалы из газет и тематические истории ко Дню Победы. Помимо этого, платформа вместе с брендом fromSabá и художницей Анной Касс представила коллекцию платков. В основу принтов легла метафора о силе культуры во время Великой Отечественной войны — о том, как театральное искусство и музеи вдохновляли, поддерживали и объединяли людей.
В социальной сети Одноклассники в рамках проекта «Цветок Победы» пользователи смогут возложить виртуальные цветы к памятным мемориалам, а авторы ОК посетят мемориалы в 17 городах, напишут материалы о местах и подвигах героев и возложат живые цветы от имени пользователей соцсети.
Учи.ру разработал материалы для учителей и учеников начальной школы, которые помогут сформировать у детей понимание о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа, а также расширить их кругозор. Эти материалы доступны бесплатно в сервисе «Подготовка к уроку».
В сервисе есть готовые планы уроков, а также раздел «Внеурочная деятельность», где появились новые сценарии для проведения классных часов, посвященных Дню Победы.
Подробнее обо всех акциях можно почитать по ссылке.