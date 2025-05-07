VK проведет всероссийскую минуту молчания онлайн

Помимо прочего, в 2025 году VK впервые запускает акцию «Синий платочек 80». Анна Данилова, президент благотворительного фонда «Русская земля», даст старт онлайн-проекту. Известные люди и популярные авторы поделятся фотографиями своих родственниц, которые жили в военное время. На основе этих материалов VK создаст видеопроекцию в стиле «Синего платочка» и покажет ее на фасадах Большого и Малого театров в Москве с 8 по 11 мая.