В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов

«Также мы отлично знаем, что в европейских государствах уже открыто ходят с нацистскими символами, и этих людей охраняет полиция. А ещё там говорят, что это Америка победила гитлеровскую Германию, но посмотрите на исторические данные: американцев во время войны погибло 400 тысяч человек, а советских граждан — 27 миллионов», — добавил лидер СРЗП.