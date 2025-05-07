В России не забудут, какой ценой досталась Победа, заявил Миронов

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В России не забудут, какой ценой досталась Победа, и никому не позволят переписать историю Второй мировой войны, заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Мы это помним и никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа. Мы никому не позволим это забыть и не позволим переписать нашу историю!», — сказал он.
Политик обратил внимание на то, что происходит в ЕС накануне великого торжества. По его словам, европейские политики возмущаются теми, кто собирается приехать на парад в Москву.
«Также мы отлично знаем, что в европейских государствах уже открыто ходят с нацистскими символами, и этих людей охраняет полиция. А ещё там говорят, что это Америка победила гитлеровскую Германию, но посмотрите на исторические данные: американцев во время войны погибло 400 тысяч человек, а советских граждан — 27 миллионов», — добавил лидер СРЗП.
Миронов также рассказал агентству, что принял участие в старте автопробега, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и военнослужащим, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции. Он добавил, что организатором автопробега выступила Общероссийская общественная организация «Офицеры России».
«Через два дня мы все будем отмечать 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а сегодня наша замечательная общественная организация “Офицеры России” открывает автопробег, посвящённый этому событию», — сказал депутат Госдумы.
Миронов отметил, что первым пунктом автопробега стала деревня Петрищево. Он сообщил, что именно в Петрищево 29 ноября 1941 года после жестоких пыток казнили Зою Космодемьянскую, и символично, что ровно через шесть дней после её гибели началось контрнаступление, в ходе которого советские войска отбросили фашистов от Москвы.
«Сегодня дело наших отцов, дедов и прадедов вынуждены продолжать наши славные воины. Они уничтожают фашизм на территории братской нам Украины, и мы желаем им победы», — добавил парламентарий.
Он также подчеркнул, что во время открытия автопробега напомнил о большой значимости всероссийской акции «Бессмертный полк», и рассказал, как недавно депутат Госдумы от фракции СРЗП Александр Аксёненко при помощи современных технологий буквально «оживил» фотографии участников войны и сделал так, словно они рассказывают о своих подвигах.
«Бессмертный полк» позволяет нам снова вспомнить о подвиге героев Великой Отечественной войны. Вспомнить о своих родственниках, что они с нами, что они живы в нашей памяти, и благодаря этой акции граждане России как никогда ощущают личную сопричастность их великому подвигу", — заключил Миронов.