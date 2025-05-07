Пассажиры из Омска около трех часов не могли выйти из самолета в Санкт-Петербурге

Как сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, пассажиры вынуждены оставаться в салоне из-за того, что к самолету не могут подогнать трап и автобусы. По данным того же источника, с подобными проблемами в аэропорту Санкт-Петербурга столкнулся не только борт из Омска, в салоне вынуждено оставались и пассажиры, прибывшие в Северную столицу из Иркутска.