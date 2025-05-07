Пассажиры из Омска около трех часов не могли выйти из самолета в Санкт-Петербурге

Сегодня, 7 мая, пассажиры, прилетевшие из Омска в Санкт-Петербург, около трех часов не могли выйти из самолета. При этом борт прилетел в питерский аэропорт вовремя, в 7:25 по местному времени.
Как сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, пассажиры вынуждены оставаться в салоне из-за того, что к самолету не могут подогнать трап и автобусы. По данным того же источника, с подобными проблемами в аэропорту Санкт-Петербурга столкнулся не только борт из Омска, в салоне вынуждено оставались и пассажиры, прибывшие в Северную столицу из Иркутска.
Проблема с доставкой пассажиров прибывших самолетов в терминал, скорее всего, связана с возросшей нагрузкой на аэропорт Пулково. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, за минувшие сутки воздушные ворота Санк-Петербурга дополнительно приняли 74 борта, которые прилетели туда на запасной аэродром.