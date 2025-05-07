Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в Самарской области восьмого мая

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей Самарской области о неблагоприятных погодных условиях. 8 мая днём местами ожидаются природные явления повышенной опасности: гроза, усилится ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, возможны осадки в виде града.
Специалисты МЧС напоминают гражданам о соблюдении мер личной безопасности в такую погоду:
— Избегать близости к линиям электропередачи, рекламным конструкциям, деревянным постройкам и старым деревьям.
— Держаться подальше от крыш зданий, баннеров и конструкций, расположенных высоко. Отказаться от пребывания вблизи объектов, создающих риск падения обломков и повреждений.
— Рекомендуется проявлять повышенную внимательность и осторожность при выходе на улицу в указанный период.
Чтобы не пропускать оперативных новостей по Самаре и Самарской области подписывайтесь на наш телеграм-канал!