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Желтый уровень опасности из-за ветра объявили в Самарской области восьмого мая

МЧС объявило жёлтый уровень опасности в Самарской областиМинистерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей Самарской области о неблагоприятных погодных условиях.

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей Самарской области о неблагоприятных погодных условиях. 8 мая днём местами ожидаются природные явления повышенной опасности: гроза, усилится ветер с порывами до 15−20 метров в секунду, возможны осадки в виде града.

Специалисты МЧС напоминают гражданам о соблюдении мер личной безопасности в такую погоду:

— Избегать близости к линиям электропередачи, рекламным конструкциям, деревянным постройкам и старым деревьям.

— Держаться подальше от крыш зданий, баннеров и конструкций, расположенных высоко. Отказаться от пребывания вблизи объектов, создающих риск падения обломков и повреждений.

— Рекомендуется проявлять повышенную внимательность и осторожность при выходе на улицу в указанный период.

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