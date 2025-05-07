В Параде Победы в Перми примет участие дошедший до Берлина легендарный танк Т-34

После прохождения пеших колонн выйдет техника, как современная, стоящая на вооружении в данный момент, так и техника военных лет. В частности, «Катюша», БТР с вооружением, УАЗ, КВШ КАМАЗ, крупнотоннажные грузовые автомобили, бронеавтомобили КАМАЗ и ГАЗ, армейские грузовики и самоходки, автомобили с пушками и зенитной установкой, РСЗО «ГРАД» и другая техника.