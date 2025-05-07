В Параде Победы в Перми примет участие дошедший до Берлина легендарный танк Т-34

9 мая в Перми будут проходить торжественные мероприятия. Главным событием станет Парад Победы на Октябрьской площади. Он начнется в 10.00 с прохождения войск Пермского гарнизона и военной техники.
Как рассказали «КП-Пермь» в пресс-службе администрации города, в праздничном Параде Победы примут участие курсанты кадетского и Суворовского училищ, военнослужащие нацгвардии, служащие ГУФСИН, МЧС, участники военно-патриотических движений и другие.
После прохождения пеших колонн выйдет техника, как современная, стоящая на вооружении в данный момент, так и техника военных лет. В частности, «Катюша», БТР с вооружением, УАЗ, КВШ КАМАЗ, крупнотоннажные грузовые автомобили, бронеавтомобили КАМАЗ и ГАЗ, армейские грузовики и самоходки, автомобили с пушками и зенитной установкой, РСЗО «ГРАД» и другая техника.
Кроме того, как сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале, в колонне можно будет увидеть и легендарный танк Т-34. В годы войны танк входил в состав 16-й гвардейской танковой дивизии, экипаж довел его с боями до Берлина.