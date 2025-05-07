Отопление включается в Минской области из-за возвращения морозов в мае 2025

В Минской области снова включат отопление после завершения отопительного сезона из-за возвращения заморозков в мае 2025 года, сообщает БелТА.
В ЖКХ Минской области сообщили, что в регионе возвращают отопление в объектах социальной сферы. Теплыми батареи снова станут в больницах, школах, детских садах, лечебно-профилактических и иных медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения.
Подача тепла возобновляется из-за погодных условий, так как в ночные часы в Минской области держатся низкие температуры.
— При среднесуточной температуре наружного воздуха выше 10 градусов отопление помещений включается в режиме протапливания, — прокомментировали в ЖКХ.
Ранее сказали, что отопление вернется в дома некоторых белорусов из-за заморозков в мае 2025.
К слову, синоптики уже сказали о заморозках и возможном снеге в Беларуси вплоть до 9 мая: «Поступит еще больше холодного воздуха».
Тем временем Минобразования запустило интерактивную карту для абитуриентов, облегчающую поступление в вузы Беларуси.