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Похолодание и сильные дожди с градом обрушатся на Казахстан

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня — с 8 по 10 мая 2025 года — предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 65% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Zakon.kz

Из него следует, что ожидается неустойчивая погода.

В предстоящие трое суток атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду большей части страны, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, в отдельных районах ожидаются сильные дожди с выпадением града. В южных регионах Казахстана прогнозируются пыльные бури.

РГП «Казгидромет».

Также в Гидрометцентре рассказали, что прогнозируется похолодание.

«Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, однако столбики термометров в северной половине страны в дневные часы достигнут отметки +20+30°C, в южной — +25+35°C».РГП «Казгидромет».