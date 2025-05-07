Похолодание и сильные дожди с градом обрушатся на Казахстан

Из него следует, что ожидается неустойчивая погода.
В предстоящие трое суток атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду большей части страны, пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, в отдельных районах ожидаются сильные дожди с выпадением града. В южных регионах Казахстана прогнозируются пыльные бури.
Также в Гидрометцентре рассказали, что прогнозируется похолодание.
«Ожидается постепенное понижение температуры воздуха, однако столбики термометров в северной половине страны в дневные часы достигнут отметки +20+30°C, в южной — +25+35°C».РГП «Казгидромет».