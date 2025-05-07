Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует клиентов о времени работы офисов в праздничные и выходные дни

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с наступающим праздником 80-летия Великой Победы!
Информируем также о режиме работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском в праздничные и выходные дни.
— 07 мая, в среду — офисы обслуживания клиентов работают:
г. Пермь (ул. Сибирская, 67) с 08.00 до 17.00;
г. Чайковский (ул. Советская, 2/6) с 08.00 до 17.00;
г. Березники (ул. Юбилейная, 17) с 08.30 до 17.30;
г. Лысьва (ул. Смышляева, д. 25) с 08.00 до 17.00.
— 8−11 мая — выходные дни.
В выходные и праздничные дни клиенты — юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Сервис предлагает широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации. Для регистрации можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Регистрация». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.
Если вы физическое лицо, у вас есть возможность зарегистрировать личный кабинет на сайте вашего расчётно-кассового центра, адрес которого указан в вашей квитанции. Вы также можете получать квитанции за тепло и горячую воду на электронную почту. Оформить получение можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».