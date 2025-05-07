В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Останки более 20 бойцов Красной армии захоронили с почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция «Долина».
Весенняя «Вахта памяти» поискового отряда «Демянск» проходила в районе деревень Лужно, Ильина Нива и Белый бор Демянского района Новгородской области, уточняется в сообщении. «Демянск» работал вместе с поисковиками трех отрядов из Новгородской области, Москвы и Московской области. В сентябре-октябре 1941 года в этом районе шли ожесточённые бои частей 11-й армии с эсэсовской дивизией «Мёртвая голова». Впервые на всём советско-германском фронте враг был остановлен, но тяжёлая позиционная война продолжалась здесь до февраля 1943 года.
«Совместными усилиями четырёх отрядов поднято 23 бойца и командира Красной армии. Скорее всего, это воины прославленных 26-й Сталинской Краснознамённой стрелковой дивизии и 254-й стрелковой дивизии… Найденные во время Вахты памяти бойцы и командиры были преданы земле со всеми воинскими почестями на воинском мемориале у деревни Каменная Гора», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместе с бойцами были найдены личные вещи, амуниция и три медальона. Один медальон удалось прочитать, другие отправлены на экспертизу.
Боец с прочитанным медальоном — это красноармеец Фёдор Романович Федоренко, 1913 года рождения, уроженец деревни Черниговская области Украинской ССР. Информация направлена в родную деревню бойца. Уточняется, что на торжественной церемонии захоронения присутствовали глава администрации Демянского округа Андрей Сапогов, военный комиссар округа Леонид Польский, поисковики и местные жители.
Воинский мемориал у деревни Каменная Гора создан в 2011 году усилиями поискового отряда «Демянск» и при участии волонтёров из разных городов России. Главным объектом мемориала является памятник рядовому 312-го Новгородского полка 26-й Сталинской Златоустовской Краснознаменной стрелковой дивизии Николаю Сосновскому, который 25 сентября 1941 года закрыл своим телом амбразуру немецкого дота. Также в честь воинов воевавшей здесь 8-й танковой бригады полковника Павла Ротмистрова на мемориале установлена башня лёгкого танка Т-40.
В начале мая торжественные церемонии захоронения останков воинов Красной армии, обнаруженных в ходе весеннего этапа «Вахты памяти», пройдут на территории семи районов и округов Новгородской области.