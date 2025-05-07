В Новгородской области захоронили останки более 20 бойцов Красной армии

Весенняя «Вахта памяти» поискового отряда «Демянск» проходила в районе деревень Лужно, Ильина Нива и Белый бор Демянского района Новгородской области, уточняется в сообщении. «Демянск» работал вместе с поисковиками трех отрядов из Новгородской области, Москвы и Московской области. В сентябре-октябре 1941 года в этом районе шли ожесточённые бои частей 11-й армии с эсэсовской дивизией «Мёртвая голова». Впервые на всём советско-германском фронте враг был остановлен, но тяжёлая позиционная война продолжалась здесь до февраля 1943 года.