«Галантин, жюльен, чизкейк и морс на меду». Стало известно меню рабочего обеда Лукашенко и президента Гвинеи-Бисау

Стало известно, меню рабочего обеда президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Пресс-служба белорусского президента сообщала, что 7 мая Александр Лукашенко провел переговоры с гвинейским лидером Умару Сисоку Эмбало. После встречи главы государств пообедали.
В меню обеда Лукашенко и президента Гвинеи-Бисау были рыбные и мясные блюда, сообщил телеграм-канал «Время Первого».
Так, до начала обеда президентов меню озвучили. Например, на президентском обеде были поданы рыбное ассорти, заливное блюдо — галантин из судака, а также мясное угощение, салат с ростбифом, жюльен из индейки. На десерт президенты угощались чизкейком с ягодами и морсом на меду.
Еще Александр Лукашенко обратился к сотрудникам радио и телевидения, сказав про нелегкий путь.
Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал белорусам, как быстро получить свое жилье. Кроме того, премьер-министр Турчин сказал про увеличение нормы жилой площади на одного человека в Беларуси: «33 квадратных метра на одного».