«Галантин, жюльен, чизкейк и морс на меду». Стало известно меню рабочего обеда Лукашенко и президента Гвинеи-Бисау

Так, до начала обеда президентов меню озвучили. Например, на президентском обеде были поданы рыбное ассорти, заливное блюдо — галантин из судака, а также мясное угощение, салат с ростбифом, жюльен из индейки. На десерт президенты угощались чизкейком с ягодами и морсом на меду.