В центре Омска пройдет репетиция парада с участием военной техники

В центре Омска, на улицу Певцова, доставили военную технику, которая будет принимать участие в параде на день Победы. Торжественное построение войск Омского гарнизона (0+) начнется 9 мая в 10:00 на Соборной площади. А сегодня, 7 мая, с 19:30 до 24:00, с участием военной техники пройдет генеральная репетиция парада.
На место ее проведения доставили танки, бронетраспортеры и другую военную технику. Из-за репетиции часть улиц сегодня будет перекрыта. С 19:30 до 24:00 часов будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Ленина, на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь; по улице Красный Путь, на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной; по улице Интернациональной, на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена; по улице Орджоникидзе, на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной.
Также часть улиц будет перекрыта 9 мая. О том, какие участки будут закрыты для проезда и как изменится схема движения общественного транспорта мы писали здесь.