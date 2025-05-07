В центре Омска пройдет репетиция парада с участием военной техники

На место ее проведения доставили танки, бронетраспортеры и другую военную технику. Из-за репетиции часть улиц сегодня будет перекрыта. С 19:30 до 24:00 часов будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Ленина, на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь; по улице Красный Путь, на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной; по улице Интернациональной, на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена; по улице Орджоникидзе, на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной.