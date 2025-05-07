В Новосибирске ограничат доступ на кладбища в связи с обработкой от клещей

По данным медицинских учреждений, за полтора месяца сезона активности клещей в Новосибирской области за медицинской помощью обратились более тысячи человек. Случаев энцефалита пока не зарегистрировано. Наибольшее количество клещей зафиксировано в Искитимском районе — 153 случая. Также в числе лидеров по числу обращений: Новосибирский (123), Тогучинский (88), Мошковский (65) и Ордынский (53) районы.