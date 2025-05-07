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В Новосибирске ограничат доступ на кладбища в связи с обработкой от клещей

Муниципальное предприятие «Специализированная служба “Ритуальные услуги”» информирует жителей Новосибирска о временном запрете на посещение городских кладбищ. Меры приняты в связи с проведением противоклещевой обработки территорий.

Источник: Сиб.фм

Согласно сообщению, даты обработки были скорректированы из-за погодных условий. В связи с этим, в указанные дни вход на кладбища будет ограничен:

• «Заельцовское» — 7 мая 2025 года.

• «Гусинобродское» — 8 мая 2025 года.

• «Клещихинское» — 10 мая 2025 года.

• «Южное» — 11 мая 2025 года.

• «Чемское» — 11 мая 2025 года.

• «Инское» — 12 мая 2024 года (ошибка в дате может быть уточнена).

• «Северное» — 12 мая 2025 года.

Жителей просят воздержаться от посещения этих объектов в указанные дни.

По данным медицинских учреждений, за полтора месяца сезона активности клещей в Новосибирской области за медицинской помощью обратились более тысячи человек. Случаев энцефалита пока не зарегистрировано. Наибольшее количество клещей зафиксировано в Искитимском районе — 153 случая. Также в числе лидеров по числу обращений: Новосибирский (123), Тогучинский (88), Мошковский (65) и Ордынский (53) районы.