В Ярославле заложили «капсулу Победы»

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая — РИА Новости. «Капсулу Победы» с посланием потомкам, которые прочтут его в 100-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, заложили в Ярославле.
Ярославль присоединился к всероссийскому проекту «Капсула Победы», объединившему 42 города трудовой доблести России. Торжественная церемония закладки капсулы состоялась у мемориала «Вечный огонь».
«Мы с вами потомки победителей. На нас огромная ответственность, и я уверена, что об этом событии мы будем рассказывать нашим внукам, правнукам, это глубоко войдёт в нашу душу», — сказала сенатор Наталия Косихина.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал событие историческим. Он подчеркнул, что Ярославская область внесла огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. «Более полумиллиона наших жителей ушло на войну, 200 тысяч пало, защищая нашу страну… И эта капсула — это дань уважения нашей памяти всем тем людям, которые совершили подвиг», — сказал глава региона.
Капсулу заложили в специально выкопанное углубление в земле в саду за мемориалом. Рядом установлена табличка, на которой сказано, в частности, «вскрыть в 2045 году, в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
Капсула стилизована под артснаряд, который изготавливал Ярославский моторный завод в годы Великой Отечественной войны. По словам организаторов, капсула содержит воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также их послания и наставления потомкам.
Ещё одна капсула памяти в рамках международного проекта «Память великих побед» была передана в музей истории города Ярославля. В ней письма ветеранов со всей России и из Белоруссии.