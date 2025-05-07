За неделю в Ростовской области обновились цены на овощи

В Ростовской области за неделю, с 21 по 28 апреля, обновились средние цены на овощи. Сравнить стоимость продуктов удалось на сайте Ростовстата.
В частности, картофель подорожал на 2,54 рубля (было 95,71 рубля за 1 кг, стало 98,25 рубля). Самые дешевые клубни, по последним данным, продавались в Волгодонске (94,48 рубля) и Сальске (94,97 рубля). Наиболее дорогие можно было найти в Таганроге (100,68 рубля) и городе Миллерово (103,38 рубля).
Капуста белокочанная повысилась в цене на 7,77 рубля (было 61,28 рубля за 1 кг, стало 69,05 рубля). Наиболее дешевую в конце апреля продавали в городе Миллерово (61,47 рубля) и Сальске (67,46 рубля), самую дорогую — в Волгодонске (70,18 рубля) и Таганроге (73,47 рубля).
Лук вырос в цене на 7,63 рубля (было 62,60 рубля за 1 кг, стало 70,23 рубля). Самый дешевый нашли в городе Миллерово (63,14 рубля) и Сальске (67,79 рубля), самый дорогой — в Шахтах (72,94 рубля) и Таганроге (73,40 рубля).
Морковь изменилась в цене на 2,58 рубля (было 52,35 рубля за 1 кг, стало 54,93 рубля). Наиболее дешевую предлагали в Сальске (50,79 рубля) и Шахтах (52,47 рубля), самую дорогую — в городе Миллерово (55,73 рубля) и Волгодонске (56,86 рубля).
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