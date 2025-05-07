За неделю в Ростовской области обновились цены на овощи

В частности, картофель подорожал на 2,54 рубля (было 95,71 рубля за 1 кг, стало 98,25 рубля). Самые дешевые клубни, по последним данным, продавались в Волгодонске (94,48 рубля) и Сальске (94,97 рубля). Наиболее дорогие можно было найти в Таганроге (100,68 рубля) и городе Миллерово (103,38 рубля).