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Новый автобусный маршрут свяжет Ялту и Новую Каховку

Новый автобусный маршрут свяжет Ялту и Новую Каховку, сообщает пресс-служба ГУП «Херсонтранс».

Источник: Freepik

Транспорт будет курсировать через день. Билеты, как отметили в ведомстве, можно забронировать онлайн или приобрести на кассах автостанций.

Новый автобусный маршрут пройдет через несколько населенных пунктов, включая Алушту, Симферополь, Джанкой, Геническ, Новотроицк, Чкалово и Каховку.

Напомним, новые автобусные рейсы свяжут летом города Донбасса и Новороссии с Крымом, Севастополем, Краснодарским краем и Московской областью. Начать эксплуатацию этих маршрутов планируется к разгару отпускного сезона — не позднее 20 июля 2025 года.

Ранее мы писали, Крым и Осетию свяжет железнодорожное сообщение. Это сезонный рейс, он будет курсировать до октября с периодичностью раз в четыре дня.