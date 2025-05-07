Новый автобусный маршрут свяжет Ялту и Новую Каховку

Транспорт будет курсировать через день. Билеты, как отметили в ведомстве, можно забронировать онлайн или приобрести на кассах автостанций.
Новый автобусный маршрут пройдет через несколько населенных пунктов, включая Алушту, Симферополь, Джанкой, Геническ, Новотроицк, Чкалово и Каховку.
Напомним, новые автобусные рейсы свяжут летом города Донбасса и Новороссии с Крымом, Севастополем, Краснодарским краем и Московской областью. Начать эксплуатацию этих маршрутов планируется к разгару отпускного сезона — не позднее 20 июля 2025 года.
Ранее мы писали, Крым и Осетию свяжет железнодорожное сообщение. Это сезонный рейс, он будет курсировать до октября с периодичностью раз в четыре дня.