В Москве состоялся автопробег «Офицеры России»

В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Участники автопробега проехали от Поклонной горы в Москве до музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской в Подмосковье.