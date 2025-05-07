В Москве состоялся автопробег «Офицеры России»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Более 150 автомобилей приняли участие в среду в автопробеге «Офицеры России» — дорогами памяти", приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников СВО, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Участники автопробега проехали от Поклонной горы в Москве до музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской в Подмосковье.
«Маршрут связан с бессмертными подвигами солдат Великой Отечественной войны, которые шли по этим дорогам с боями, освобождая нашу землю от немецко-фашистских захватчиков», — сказали организаторы.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что этот автопробег — «дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских полчищ, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма».
«Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу», — добавил он.