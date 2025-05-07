Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах

В компании рассказали, что с 23 апреля по 6 мая анонсы «Бессмертного полка», который пройдет в этом году и очно, и в онлайн-формате, были показаны на экранах на улицах, в крупнейших аэропортах и на вокзалах каждого из 16 городов-миллионников России.