Портреты героев ВОВ покажут на рекламных экранах

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российский оператор рекламы Russ покажет портреты героев Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк» на десятках тысяч экранов на улицах и в транспорте по всей стране, сообщили РИА Новости в компании.
«Трансляция “Бессмертного полка” состоится 9 мая более чем в 150 городах на всем цифровом инвентаре Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ): уличных конструкциях, в городском общественном транспорте — метро, а также в аэропортах, на вокзалах и в пунктах выдачи заказов Wildberries. Портреты героев появятся на десятках тысяч экранов по всей стране», — говорится в сообщении.
В компании рассказали, что с 23 апреля по 6 мая анонсы «Бессмертного полка», который пройдет в этом году и очно, и в онлайн-формате, были показаны на экранах на улицах, в крупнейших аэропортах и на вокзалах каждого из 16 городов-миллионников России.
В рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, группа Russ также поддержала акцию «Победа 80» и показала на цифровых конструкциях ролики, посвященные героическим подвигам народа. Кроме того, специалисты компании оформили несколько поездов РЖД, а также организовали проект «Поезд Победы» — иммерсивную выставку-памятник, посвященную защитникам Родины. В экспозиции поезда представлены подлинные фотографии и документы, личные вещи участников войны, дополненные декорациями и звуковым сопровождением.