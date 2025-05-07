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Музей современной военной истории открыли в Евпатории

Он создан на базе Музея боевой славы воинов-интернационалистов.

Источник: Александр Юрьев/Tg

Глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил об открытии в городе Музея современной военной истории. Новый музей создан на базе Музея боевой славы воинов-интернационалистов и располагается по адресу: ул. Демышева, 134.

В трех выставочных пространствах можно увидеть предметы, которые рассказывают о войне в Афганистане, специальной военной операции и локальных конфликтах середины прошлого века. Эти предметы были собраны благодаря усилиям ветеранов, военнослужащих и их близких.

«Благодарю всех, кто принял участие в создании музея. Прекрасный пример реализации важного и нужного проекта по сохранению памяти, начавшегося с общественной инициативы», — отметил Юрьев.