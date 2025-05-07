Пора называть вещи своими именами. Мы слишком долго делали вид, что Google — это просто удобный сервис, поисковик, видеохостинг, что-то там про «инновации» и «свободный интернет». На деле — это один из крупнейших информационных игроков, который давно перешел границу между бизнесом и политикой. Сейчас это платформа, которая работает не в интересах пользователей, а в интересах тех, кто платит и диктует повестку. Причем делает это цинично, избирательно и без малейшего уважения к суверенитету других стран, включая Россию. Так что вопрос уже не в том, «можно ли» или «нужно ли» ограничивать Google. Вопрос в том, почему мы до сих пор этого не сделали.