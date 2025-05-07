«Затронет почти восемь тысяч осужденных». Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Кроме того, в законе об амнистии 2025 содержится ряд новаций. В частности, в перечне лиц, которые полностью освобождаются от наказания и иных мер уголовной ответственности, появилась новая категория лиц с определенными заболеваниями. Также ранее не судимым лицам, которые достигли возраста 70 лет и были осуждены к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменят более мягким — ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. А еще вместо полной амнистии установили применение частичной, сократив наказание на 1 год к лицам, которые были осуждены за неосторожные преступления, которые привели к смерти человека.