«Затронет почти восемь тысяч осужденных». Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба президента.
Как отметили в пресс-службе президента, принятие закона об амнистии в преддверии праздника Великой Победы знаменует проявление гуманизма в белорусском обществе, которое стремится к ресоциализации виновных лиц. При этом основными условиями для применения амнистии в отношении большинства осужденных стали полное возмещение нанесенного преступлением ущерба, а также наличие положительной характеристики в отношении них во время отбывания наказания.
Закон об амнистии предусмотрел освобождение ряда категорий осужденных от наказания (иных мер уголовной ответственности) либо смягчение наказания за совершение преступлений, которые не представляют большой общественной опасности или являются менее тяжкими преступлениями.
Амнистия 2025 будет применена в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, у которых есть дети до 18 лет, инвалидов первой и второй группы, лиц, которые пострадали от катастрофы на ЧАЭС, получили ранения или заболевания во время несения военной службы или службы в военизированных организациях, и другие.
Отмечается, что осужденным к ограничению или лишению свободы, которые не подпадают под амнистию в полном объеме, срок наказания сократят частично на 1 год.
Кроме того, в законе об амнистии 2025 содержится ряд новаций. В частности, в перечне лиц, которые полностью освобождаются от наказания и иных мер уголовной ответственности, появилась новая категория лиц с определенными заболеваниями. Также ранее не судимым лицам, которые достигли возраста 70 лет и были осуждены к лишению свободы на срок до 6 лет включительно, наказание заменят более мягким — ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. А еще вместо полной амнистии установили применение частичной, сократив наказание на 1 год к лицам, которые были осуждены за неосторожные преступления, которые привели к смерти человека.
— По предварительным расчетам амнистия затронет почти 8 тыс. осужденных, — прокомментировали в пресс-службе президента.
Закон вступит в силу после официального опубликования.
Ранее мы писали о том, что амнистия к 80-летию Победы в Беларуси в 2025 предусматривает освобождение от наказания при ряде заболеваний, замену наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.
И недавно глава МВД Кубраков сказал, как амнистия отразится на ситуации в Беларуси.
Тем временем Минобразования запустило интерактивную карту для абитуриентов, облегчающую поступление в вузы Беларуси.