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На должность первого зама главы депстроительства назначена выпускница СибАДИ

Ей доверили детские сады и школы.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте строительства администрации города Омска громкое назначение. На должность первого заместителя директора ведомства назначена недавняя выпускница СибАДИ Анна Даминова.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, Даминова будет курировать в ведомстве наиболее ответственное направление — строительство и капремонт детских садов и школ. Новоиспеченный первый зам окончила вуз по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Работу в мэрии Анна Даминова начинала специалистом 1-й категории. До назначения на нынешнюю должность занимала пост начальника управления контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения.

Возглавляет департамент строительства Александр Маер.