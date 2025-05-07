На должность первого зама главы депстроительства назначена выпускница СибАДИ

В департаменте строительства администрации города Омска громкое назначение. На должность первого заместителя директора ведомства назначена недавняя выпускница СибАДИ Анна Даминова.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, Даминова будет курировать в ведомстве наиболее ответственное направление — строительство и капремонт детских садов и школ. Новоиспеченный первый зам окончила вуз по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Работу в мэрии Анна Даминова начинала специалистом 1-й категории. До назначения на нынешнюю должность занимала пост начальника управления контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения.
Возглавляет департамент строительства Александр Маер.