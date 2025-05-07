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В Самаре названо время выступления звезд на концерте в честь Дня Победы 9 мая

В областной столице в честь Дня Победы пройдет ряд мероприятий.

В областной столице в честь Дня Победы пройдет ряд мероприятий. В их числе большой праздничный концерт (0+).

На главной площади города выступят в 18:00 певец Сергей Войтенко, в 19:20 — исполнительница Лариса Долина, в 20:30 известная рок-группа «Чайф».

После того, как звезды эстрады проведут свои выступления, зрители смогут увидеть вокально-хореографический спектакль, в котором примут участие около 400 артистов.

Ранее сообщалось, что на площади должна была появиться певица Валерия, но ее выступление отменилось.

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