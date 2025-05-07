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В Казани на День Победы запретят арендовать самокаты

Ограничения введут в трех районах: Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском.

Источник: Комсомольская правда

В День Победы, 9 мая, в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани запретят арендовать электросамокаты. Они также будут недоступны для проезда и парковки, сообщает «Бизнес Online».

Ограничения связаны с тем, что именно в этой части города пройдут основные праздничные мероприятия. В приложении кикшеринга отметят запрещенные зоны. В остальных районах города электросамокаты будут доступны.

Во время праздника не исключены и краткосрочные сбои в работе сервисов. Если списание средств продолжится, пользователям вернут потраченные средства.

Напомним, в Казани за первый день с начала сезона проката пять электросамокатчиков получили штрафы.