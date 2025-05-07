В Казани на День Победы запретят арендовать самокаты

В День Победы, 9 мая, в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах Казани запретят арендовать электросамокаты. Они также будут недоступны для проезда и парковки, сообщает «Бизнес Online».
Ограничения связаны с тем, что именно в этой части города пройдут основные праздничные мероприятия. В приложении кикшеринга отметят запрещенные зоны. В остальных районах города электросамокаты будут доступны.
Во время праздника не исключены и краткосрочные сбои в работе сервисов. Если списание средств продолжится, пользователям вернут потраченные средства.
Напомним, в Казани за первый день с начала сезона проката пять электросамокатчиков получили штрафы.